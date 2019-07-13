Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Панайотов рассказал, как Чумаков спас его от пьяного фаната с ножом

447
0 Оставить комментарий

Панайотов рассказал, как Чумаков спас его от пьяного фаната с ножом

Москва, 13 июля. Певец Александр Панайотов вспомнил о геройском поступке своего друга и коллеги Алексея Чумакова — музыкант спас артиста, когда на того набросился неадекватный фанат.

Панайотов — частый гость «Славянского базара» и несколько лет назад жил в Витебске — в этом городе проходит фестиваль — пару недель. Однако его мини-отпуск не прошел без приключений.

Артист рассказал, как однажды «пьяный обезумевший фанат с ножом в руках» набросился на него в баре.

«Правда, рядом был мой друг Алексей Чумаков, который обезвредил его и спас меня», — приводят «Дни.ру» слова 35-летнего исполнителя.

Артист также рассказал о своем сотрудничестве с певцом, своим наставником в проекте «Голос» Григорием Лепсом. По его словам, ему удалось найти подход к исполнителю хита «Рюмка водки на столе», несмотря на его сложный характер.

«Григорий Викторович, как и я, Рак по знаку зодиака. У него вспыльчивый характер, и я знаю, какой он в гневе — может так орать, что под руку к нему лучше не попадаться. Меня, слава богу, чаша сия миновала, для меня Лепс — и друг, и наставник, и «крестный отец», — отметил Панайотов.

Кроме того, как признался артист, Лепс «финансово не обижает», отметил телеканал «360». Панайотов похвастался купленной новой квартирой с большой гардеробной.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров