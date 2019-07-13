За помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Ответственность за создание помех медикам Помешал медикам — стал преступником. Госдума ужесточает ответственность за создание помех работе врачей. Соответствующий законопроект на этой неделе депутаты приняли во втором чтении. Известны случаи, когда принципиальные водители мешают «скорым» вовремя добраться до пациентов. Теперь, согласно новому закону, таких водителей ждет штраф до 5 000 рублей. А еще — перспектива лишиться прав на срок до года. Если у пациента скорой медицинской помощи резко ухудшилось здоровье, то автомобилист-виновник заплатит уже до 80 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность — лишение свободы до трех лет. Если пациент умер потому что «не довезли» (увы, мы знаем и такие случаи), то помешавший медикам водитель сядет за решетку на четыре года.

Инициативы ФСИН Серьезные изменения могут произойти и в российских СИЗО. Федеральная служба исполнения наказаний, Совет по развитию гражданского общества и правам человека подготовили несколько предложений. Они улучшат условия содержания в изоляторах. Так, эксперты предлагают не заключать под стражу беременных и женщин с детьми до трех лет. Альтернатива — домашний арест. Одна из инициатив — не принимать арестантов в переполненные изоляторы. Есть и решение — перевод из СИЗО одного региона в другой. Если президент поддержит эти предложения, они лягут в основу единого законопроекта.

GMIS-2019 Не менее важные вопросы, которые касаются взаимосвязи природы и технологий, энергетики и цифровизации, обсудили на этой неделе в Екатеринбурге. На Урале прошел второй Глобальный саммит по производству и индустриализации. На площадках «Екатеринбург-экспо» собрались делегации из 40 стран, бизнесмены и ученые. Перед участниками форума выступил президент России Владимир Путин: «Да, сегодня, очевидно, что все более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий. Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и терриконов. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи ХХ века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. И все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами», — сказал Владимир Путин, президент России.

Строительство храма в Екатеринбурге И другие новости с Урала. Эпопея со строительством храма в Екатеринбурге скоро закончится. Список мест для возведения церкви теперь ограничен двумя адресами. По словам мэра города Александра Высокинского, жителям предстоит выбрать между площадками на улицах Горького и Фурманова. Финальные результаты опубликуют уже после опроса горожан. Напомним, два месяца назад в Екатеринбурге прошли массовые митинги против строительства собора Св. Екатерины на месте сквера у драмтеатра. РПЦ на фоне протестов отказалась от этой площадки, но начала искать другую. Активисты направили в мэрию около 10 тысяч писем и предложили более 60 новых адресов.

Трагедия в республике Тыва Страшная трагедия развернулась в минувшую пятницу в Республике Тыва. 10 человек (в том числе шестеро детей) погибли в Бай-Тайгинском районе. Обычная поездка стала для них роковой: по имеющимся данным, автомобиль «УАЗ» выехал из села Тээли и вброд пытался пересечь реку Шуй. Но машина опрокинулась в воду, затонувших пассажиров позднее нашел местный житель. Источник ФАН сообщил, что в авто находилось 12 человек, двоим из них удалось выжить. «Выясняем, вылетаем туда на место, пока предварительно известно, что это две семьи, которые продвигались на минеральный источник, дикое природное место. Там нет организованного мостового перехода и даже в каком месте [произошла трагедия — прим. ФАН-ТВ] неизвестно», — рассказал Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва. На место отправились группы криминалистов и спасателей, а также руководство региона. Создан оперативный штаб, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Евкуров стал замминистра обороны На этой неделе в новую для себя должность вступил экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. После отставки с поста руководителя региона политик без работы долго не сидел: указом президента России он назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Евкуров возглавлял Ингушетию более 10 лет, но в конце прошлого месяца объявил о своем уходе. Причиной он назвал разобщенность властей и общества. Скорее всего, речь идет о протестах, которые начались в республике после закрепления границы с Чечней, ради чего регионы равноценно обменялись территориями.

Пожар на ТЭЦ И к другим темам. Огромный огненный факел и клубы дыма. Такую картину в четверг наблюдали в окне жители подмосковных Мытищ. На северной ТЭЦ произошел серьезный пожар. Прорвался газопровод, из-за этого и началось возгорание. Боролись с огнем почти 180 сотрудников МЧС. Спасатели поняли, что поддержки с земли не достаточно. На помощь им вылетели пожарные вертолеты. В результате ЧП пострадали 13 человек. Увы, без жертв не обошлось. Погибла женщина, которая и подала сигнал «SOS». «Была угроза возгорания общежития, потому что тепловое излучение было очень сильное, столб был высокий, и прихватило кромку на четвертом этаже общежития ТЭЦ Северного. За моей спиной стоит общежитие ТЭЦ в нетронутом состоянии, то есть угроза была снята», — рассказал Сергей Полетыкин, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области.