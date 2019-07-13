Киев, 13 июля. Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после проведения телемоста между жителями двух стран.

Телемост создатели «Миротворца» назвали некой «информационно-пропагандистской провокацией России». Малахова внесли в черный список за непосредственное участие в организации этого мероприятия, пишут украинские СМИ.

«Сознательное участие в так называемом «телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованном антиукраинским пропагандистским каналом «Россия 1», — уточнили в «Миротворце» обвинения против Малахова.

Напомним, «Россия 1» и украинский канал NewsOne планировали 12 июля провести телемост Россия — Украина. Однако украинские власти оказались возмущены подобной инициативой. В частности, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что телемост является якобы попыткой повлиять на выборы в Раду. О недопустимости диалога между россиянами и украинцами заявила и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Из-за угроз, поступающих в адрес сотрудников NewsOne и их членов их семей, было решено изменить формат мероприятия. Руководство украинского телеканала выступило с предложением к действующему президенту Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить ситуацию. Однако вместо этого на Украине против NewsOne было заведено уголовное дело.

Видеообращение Зеленскому записал и Малахов. В послании президенту Украины он напомнил, что не имеет никакого отношения к политике. Малахов пояснил, что целью телемоста являлась возможность для россиян и украинцев побеседовать о жизни каждого народа в период кризиса между странами.

Телемост Россия — Украина был проведен в минувшую пятницу. Телеканал «Россия 1» пригласил участников в свою студию 12 июля, где украинцы и россияне смогли обменяться мнением о происходящем в отношениях двух стран.