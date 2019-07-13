Рябцеву возмутило «фрик-шоу» Соболь и других кандидатов от ОПГ Навального

Москва, 13 июля. Бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева возмущена неадекватным поведением скандального юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального Любови Соболь, которая пытается попасть в Мосгордуму от 43-го округа столицы.

Известная журналистка неоднократно критиковала сателлитов Навального, ставя под сомнение их интеллектуальное развитие. В интервью DailyStorm Рябцева заявила, что категорически не может понять, чем руководствуется команда блогера-скандалиста и, в особенности, юрист ФБК Соболь, совершая неадекватные поступки. Журналистка призналась, что ей очень жаль Соболь.

«Появляется Люба Соболь, которая просто «берет за щеку» у Навального и творит вот такое вот. Просто тратит свой потенциал на то, чтобы выгораживать фюрер... не очень понятно, чем может руководствоваться человек… Мне кажется, что она просто тратит себя. Ради чего? Я не понимаю», — рассуждает Рябцева.

Она поддержала и слова своего коллеги по цеху Антона Красовского, который ранее призвал сторонников Навального не вмешиваться в работу избиркома. Рябцеву неприятно удивило то «фрик-шоу», которое устроила так называемая «несистемная» оппозиция вокруг Мосгоризбиркома. По словам журналистки, любые результаты проверки либералы встретят с недовольством.

«Довольными оппы все равно никогда не будут. Не зарегистрируют кого-то — разорутся, зарегистрируют — разорутся опять, скажут, это потому что надавили, потому что с пикетами стояли. Потом ближе к выборам опять разорутся, что не так проголосовали и вообще мешали вести избирательную кампанию <…>. У кого-то воображаемый друг, а у оппозиции — воображаемый враг», — возмутилась журналистка.

Рябцева пояснила, что самое главное для приспешников скандалиста Навального — «быть недовольными, и эти недовольства транслировать».

«Удивительный паразитизм, никогда не стухнет», — заметила она.

Кандидаты в Мосгордуму сдали собранные подписи в избирком, сейчас члены комиссии занимаются сложным процессом проверки, из которого «оппозиция» пытается раздуть громкий скандал. Ярые сторонники Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков — устраивают самые настоящие истерики в Сети, обвиняя избирком в предвзятом отношении.

Такое неадекватное поведение может свидетельствовать о том, что либералы пытаются сделать все возможное, чтобы оказать влияние на решение избирательной комиссии и скрыть факт возможной фальсификации подписей. К слову, комиссия отправила в МВД на проверку часть избирательных бюллетеней в связи с подозрениями в подделке. В их числе оказались и собранные сторонниками Навального голоса. А ранее полиция обнаружила тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандалистки Соболь. Но самое интересное, что в ее избирательных бюллетенях появилась подпись Анатолия Ткаченко, скончавшегося жителя 43-го округа Москвы, от которого и баллотируется сторонница Навального, и других ранее скончавшихся москвичей.

Журналист Антон Красовский уверен, что «несистемная» оппозиция собрала подписи нечестным образом, именно поэтому и пытается оказывать давление на Московскую городскую избирательную комиссию. Он обратил внимание на выходки сторонников Навального и иронично прокомментировал выступление Яшина в образе Ленина на митинге, участникам которого заплатили по 500 рублей за присутствие. Публицист указал и на лицемерие Гудкова, безосновательно жалующегося на предвзятость членов комиссии при проверке подписей и длительность процесса.

«Дмитрий, ну вы же знаете, что проверить тысячи подписей невозможно за несколько часов. Для этого нужно несколько дней. Ну зачем же обманывать фанатов?» — иронично поинтересовался у Гудкова Красовский.

Не отстает от прочих участников «фрик-шоу» и Люба Соболь. Она, к примеру, решила устроить провокацию, «арендовав» бабушку-инвалида для одиночного пикета.

Своими публичными истериками сторонники Навального пытаются подготовить почву, чтобы оправдать в дальнейшем свои неудачи на политическом поприще происками воображаемых врагов.