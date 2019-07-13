«Навальный лжец», — Горгадзе раскрыл подробности иска против ФБК

Известный адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе прибыл в Петербург, чтобы работать над новым делом. Замдиректора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга Елена Орлова обратилась за помощью к юристу. Гражданка подаст судебный иск на активистов штаба Алексея Навального. Горгадзе уточнил, что в исковом требовании заявитель попросит суд признать не соответствующими действительности сведения, которые распространил штаб Навального. Также Елена Орлова потребует компенсировать моральный вред, который ей принесли сторонники штаба.

«Два дня назад я получил письмо от Елены Орловой в котором она описала, что с ней произошло, а именно — она была оклеветана сторонниками Алексея Навального, которые утверждали, что Елена Орлова совершила противоправные деяния, препятствовала их предвыборной компании. При этом они разместили ее персональные данные, ФИО, место работы, должность. Но при этом разместили фотографию другого человека. Как в последствии выяснилось это была не Елена Орлова, а совершенно другой человек. Но несмотря на это, никаких извинений штаб Навального ей не принес, публично они не опровергли распространенную информацию. Елена была поставлена перед такой ситуацией, когда жизнь разделилась на «до» и «после», и конечно, она хочет защитить свое доброе имя, поэтому она обратилась ко мне. Я приехал в Санкт-Петербург, чтобы разобраться с этим делом, и мы будем подавать исковое заявление в суд. Елена подала заявление на возбуждение уголовного дела по статье «Клевета», и я буду ей в этом помогать. Но самое главное сейчас для Елены — защитить свое доброе имя и доказать в правовом поле, что на самом деле ее оклеветали, никаких противоправных действий она не совершала. Насколько мне известно, и Навальный, и его сторонники несколько раз были фигурантами и уголовных дел, и в суд на них подавали неоднократно. Но это их не успокаивает, потому что они отрабатывают свои западные гранты, и чем более информационного шум они создают, вне зависимости говорят они правду, либо откровенно лгут, видимо их гранты от этого растут. Не думаю, что их что-то остановит до тех пор, пока не прекратится финансирование с Запада. Алексей Навальный — человек-лжец, человек, который умеет манипулировать сознанием. После того, как взрослые, окрепшие умы перестали ему верить он переключился на детей и на подростков. Ничего хорошего о нем сказать лично я не могу», — уточнил адвокат, член совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.