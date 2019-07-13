В РФ объяснили испугавшемуся учений в Крыму экс-главе СБУ, почему Украину никто не защитит

Бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко выразил обеспокоенность в связи с учениями российских десантников в Крыму. По его словам, в случае высадки армии РФ на Украину его страну некому будет защищать.

«Были учения в Крыму — две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, 40 самолетов Ил-76. Они десантировались на мыс Опук в качестве ответа на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze», — сказал Смешко в эфире украинского телеканала «1+1».

Экс-глава СБУ отметил, что учения по десантированию проводились на малой высоте и в условиях сложного рельефа.

«Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?» — задался вопросом Смешко.

По словам украинского генерал-полковника, если российские десантники высадятся на украинской территории, то его страну некому будет защитить, потому что на сегодняшний день Украина располагает всего 50 тысячами солдат и многие части недоукомплектованы.

«Россия не будет десантироваться на Украине, пусть успокоится, — прокомментировал слова Смешко главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Но доля правды в словах бывшего главы СБУ есть: украинская армия действительно находится в стадии разложения и в случае серьезной угрозы не сможет защитить государство».

Военный эксперт заявил, что за годы независимости Украины произошла крупнейшая деградация ее армии.

«Во времена приобретения независимости Украине достались самые передовые, технически оснащенные, боеспособные военные округа Советского Союза: Одесский, Прикарпатский и Киевский. Они считались лучшими в СССР, предназначались для возможной войны с НАТО, и там служили лучшие генералы и офицеры. Но, получив самые крупные группировки войск и огромные склады с оружием, предназначенные для развертывания резервных армий в случае войны с НАТО, Украина за неполных 30 лет все потеряла. Она распродала все оружие и технику, сама ничего не произвела, группировки войск расформировала. Нынешняя армия Украины — это армия мародеров, армия для гражданской войны, армия для карательных действий на Юго-Востоке», — заметил Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он добавил, что украинский генералитет самый коррумпированный в Европе.