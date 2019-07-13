Группа российских туристов посетила древний город Пальмира

Дамаск, 13 июля. Российская туристическая делегация посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни. Россияне посетили оазисы и важные места археологических раскопок, в частности, римский театр, главный рынок и храмы. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Российская делегация изучила масштабы разрушений, вызванных террористическими организациями в период контроля над регионом, до того, как Пальмира была освобождена сирийской армией при поддержке российской авиации.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Российская делегация выразила сожаление в связи с разрушением исторического города в результате террористических действий, а также выразила благодарность и признательность тем, кто пожертвовал собой, способствовал освобождению города и сохранению оставшегося наследия человеческой цивилизации.

«Когда я уволился с работы, я получил возможность путешествовать по всему миру. Одна из моих возможностей была в том, чтобы посетить Сирию, особенно Пальмиру, и когда я приехал сюда, я почувствовал боль из-за разрушения этого древнего города террористической организацией», — сказал один из российских туристов в комментарии нашему корреспонденту.

«Я работаю в туристической компании, и когда у меня появилась возможность посетить Сирию, я согласился и был рад посетить Пальмиру. Мы в России много изучали и много слышали о руинах Пальмиры, но посещение этих памятников на сделало меня счастливее», — добавил другой турист, назвавшийся Михаилом.

Напомним, что Пальмира находилась в руках террористов с мая 2015 года. Первый раз город освободили в марте 2016 года, однако «Исламскому государству»1, деятельность которого запрещена в России, удалось вновь захватить Пальмиру. Уже к концу 2016 года город был окончательно освобожден от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.