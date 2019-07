Самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на авиабазе под Анкарой

Анкара, 13 июля. Министерство национальной обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолета с элементами ЗРС С-400 на авиабазе Мюртед под Анкарой.

Delivery of S-400 Long Range Air and Missile Defense Systems resumed today. The fourth Russian plane carrying S-400 parts landed at Mürted Airport outside Ankara. pic.twitter.com/uEBtELKEht