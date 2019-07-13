Самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на авиабазе под Анкарой

Анкара, 13 июля. Министерство национальной обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолета с элементами ЗРС С-400 на авиабазе Мюртед под Анкарой.

«Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в сообьщении ведомства.

Delivery of S-400 Long Range Air and Missile Defense Systems resumed today. The fourth Russian plane carrying S-400 parts landed at Mürted Airport outside Ankara. pic.twitter.com/uEBtELKEht — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 июля 2019 г.

Поставки комплексов С-400 в Турцию начались в пятницу. По данным турецкого Минобороны, в тот день три грузовых самолетов доставили в страну несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. Турецкая сторона добавила, что поставки остальных частей системы продолжатся в ближайшее время.

Первые сообщения о переговорах Москвы и Анкары о поставках С-400 появились в конце 2016 года. Позже стало известно, что стороны заключили соглашение о поставках в Турцию российских систем.

Несмотря на давление США, Турция не отказалась от закупки С-400. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в начале лета подтвердил намерения Анкары приобрести у России комплексы С-400. В Минобороны Турции отметили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО.