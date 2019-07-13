Кикабидзе прокомментировал информацию о «тайных корпоративах» в России

Москва, 13 июля. Певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о том, что проводит в России «тайные корпоративы».

Ранее СМИ сообщили, что Кикабидзе, который поддержал антироссийские провокации в Тбилиси, продолжает ездить в страну для проведения «тайных корпоративов и концертов». Певец прокомментировал эту информацию.

«Первый раз слышу, — приводит его слова Ura.Ru. — Это не так, конечно».

В последние месяцы отношения России и Грузии вновь осложнились. Причиной стали протесты грузинских радикалов в Тбилиси, которые требовали не допускать российскую делегацию к участию в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединились оппозиционеры Грузии, которые потребовали отставки правительства. Президент РФ оценил ситуацию как небезопасную для россиян и с 8 июля приостановил авиасообщение с соседней страной.

Однако на этом провокации не закончились. 7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» выступил с нецензурным обращением к российскому лидеру. Его поступок вызвал возмущение не только у россиян, но и у грузин.

Госдума РФ в ответ на недружественные жесты предложила правительству и главе государства запретить импорт в Россию вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы. В случае введения этих санкций ущерб Грузии может составить миллиард долларов, считают эксперты.

Сенатор Алексей Пушков также предложил ограничить въезд грузинской певице Нино Катамадзе, которая поддержала радикалов и заявила, что больше не будет выступать в России.