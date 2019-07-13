Меган Маркл принесла королевской семье миллионы фунтов

Лондон, 13 июля. Герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье несколько миллионов фунтов стерлингов, сообщил портал Express.

За последние 12 месяцев выручка с продаж сувенирной продукции с символикой британской монархии возросла на 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье почти 22 миллиона фунтов стерлингов за последний год.

Кроме того, был установлен новый рекорд по количеству посещающих дворцы туристов, отметил телеканал «360». Согласно данным, за последние 12 месяцев их число возросло до 3,3 миллиона человек.

Директор Коллекционного королевского фонда Тим Нокс сообщил, что интерес к королевской семье возрос после женитьбы принца Гарри и Меган Маркл и рождения их первенца, а также за счет рождения принца Луи, свадьбы принцессы Евгении и 70-летнего юбилея принца Чарльза.

По данным СМИ, романтические отношения у Меган Маркл и принца Гарри завязались в 2016 году, напомнил «АиФ». В мае прошлого года пара оформила свои отношения официально, сыграв пышную свадьбу. В начале мая герцогиня родила принцу сына, которого назвали Арчи.