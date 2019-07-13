Диетолог назвал пять правил похудения без вреда для здоровья



Москва, 13 июля. Диетологи рассказали о пяти безвредных для организма способах скинуть лишние килограммы, но предупредили, что необходимо плавно перестраивать свой рацион питания.

Известный британский диетолог Руди Мауэр отметил, что перечисленные ниже методики лучше сначала применять в тестовом режиме в течение недели. По словам экспертов, для того, чтобы похудеть, нужно сократить потребление углеводов и увеличить в рационе количество пищи, содержащей белок. Именно в этом случае организм будет получать сытную и полезную еду.

Кроме того, важно отказаться от сладких напитков — лимонадов, соков и газировки. Лучше заменить их зеленым чаем, натуральным кофе или водой. Мауэр советует отказаться от употребления полуфабрикатов, из-за которых и образуются лишние жировые отложения. По словам диетолога, нужно не забывать включать в свой рацион овощи, фрукты, молочные продукты и мясо.

Также эксперт рассказал и о составляющих обеда. Так, половина порции должна состоять из овощей, которыми можно заменять и хлеб, и картофель, и макароны.

Руди Мауэр обратил внимание и на тот факт, что очень часто человек в течение дня потребляет вредную пищу — шоколадные батончики, конфеты, чипсы. Именно такие нездоровые перекусы и являются причиной набора лишнего веса.

Напомним, ранее диетолог рассказала, что укрепить здоровье в зрелом возрасте можно соблюдая правильный образ жизни, ведя посильную трудовую деятельность и контролируя физическую активность.