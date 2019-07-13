Украинцы во время телемоста рассказали о реальном отношении к России

Москва, 13 июля. Украинцы рассказали во время телемоста между Россией и Украиной о своем реальном отношении к соседней стране.

В эфире телеканала «Россия-1», который транслировал телемост, показали прибывших в Москву украинцев. Граждане Украины охотно делились своим мнением о России и россиянах.

Один из опрошенных украинцев откровенно заявил, что бывает в России чаще, чем в своей родной стране. По его словам, Москва ему стала очень привычной: «если украинское правительство однажды решит «закрыть границу», то он готов перейти ее пешком», сообщил «ПолитПазл». Другие украинцы также признались в любви к России.

Накануне на телеканале «Россия-1» вышла программа «Надо поговорить», в ходе которой украинцы и россияне обсуждали волнующие их вопросы. В передаче приняли участие различные деятели культуры. Ведущими мероприятия стали Андрей Малахов и Мария Ситтель, отметила «Газета.ру».

Напомним, отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Тогда новое киевское руководство обвинило Россию во «вмешательстве», в том числе в причастности к гражданской войне на Украине. Москва все обвинения категорически опровергала и неоднократно повторяла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Более того Москва подчеркнула, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.