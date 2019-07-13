Роспотребнадзор рассказал, как избежать отравления покупными грибами

Москва, 13 июля. Роспотребнадзор опубликовал советы, которые помогут не отравиться после покупки грибов. Правила были опубликованы пресс-службой ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в стране фиксируются случаи отравления людей грибами. Эксперты напомнили, что грибы являются трудноперевариваемым продуктом, поэтому людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, следует воздержаться от их употребления.

При сборе грибов следует выбирать только те, в безопасности которых есть стопроцентная уверенность. Намного сложнее определить безопасные грибы уже в готовом виде или в виде полуофабриката.

Специалисты подчеркнули, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у незнакомых продавцов, которых можно встретить, в частности, в местах стихийной торговли.

На рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы на качество, целостность и содержание радионуклидов.

При покупке грибов в магазине также следует не терять бдительности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продукт не должен быть загнившим или испорченным. Следует отказаться от приобретения товара, упаковка которого повреждена и загрязнена. Роспотребнадзор советует не покупать грибы если на их упаковке нет этикетки или листов-вкладышей с информацией о товаре.

«Ежегодно в РФ регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, — подчеркнули в ведомстве, — около 30 случаев заканчивается летальными исходами».

По информации ведомства, тяжелее всего отравление грибами переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. В организме ребенка еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания, поэтому не желательно ими кормить детей до 14 лет, заметили эксперты, пишет «Газета.ru».