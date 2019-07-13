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ФАН-ТВ

Иномарка попала в серьезное ДТП в Петербурге. ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Культуры произошло ДТП. Автотранспортное средство марки «Volkswagen» врезался в маршрутное такси, после чего перевернулся. СМИ сообщают, что в момент аварии водитель легкового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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