Здание телеканала «112. Украина» обстреляли из гранатометов в Киеве

Киев, 13 июля. Неизвестные обстреляли из гранатометов здание телеканала «112. Украина» в Киеве, сообщается на сайте телеканала в субботу. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Телеканал сообщил, что в ночь на субботу неизвестные совершили атаку на здание телеканала на улице Дегтяревская, 21Г. Прибывшие на место полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления.

«При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы», — говорится в сообщении киевской полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело и разыскивают нападавших. Все собранные материалы будут переданы СБУ для дальнейшего расследования.

В результате обстрела никто не пострадал, отметили в редакции телеканала.

Накануне «112. Украина» обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступали из-за намерения телеканала показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей работе пытались разобраться в кризисе на Украине. Американский режиссер взял интервью у президента России, с которым он обсудил, в частности, устроенную украинскими моряками провокацию в Керченском проливе. Генпрокурор Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае выхода фильма в эфир.