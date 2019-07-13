Киев, 13 июля. Украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов Верховной рады страны, отметив, что необходимо тщательнейшим образом проанализировать данное решение.

На официальном сайте главы Украины появилось заявление. В нем Зеленский сообщает, что рассмотрел размещенную на официальном портале представительства президента 22 мая 2019 года электронную петицию «Уменьшение количества депутатов Верховной рады Украины до 100 человек».

Глава украинского государства подчеркивает, что уменьшение числа депутатов имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Именно поэтому к данному решению необходимо подойти максимально взвешенно. По словам Зеленского, комиссия по вопросам правовой реформы изучит вопрос сокращения числа украинских парламентариев.

В конце июня стало известно, что электронная петиция к президенту Украины о сокращении числа депутатов Верховной рады с 450 до 100 набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — более 25 тысяч. Петиция была зарегистрирована на сайте главы страны 22 мая текущего года.

Отметим, согласно конституции Украины, в Верховной раде должно быть 450 человек. Однако с 2014 года фактическое число депутатов составляет 423 человека, так как 27 округов находятся на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Крыму. Напомним, полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, результаты которого показали, что подавляющее число местных жителей поддерживаю вхождение Крыма в состав РФ, напоминает «Газета.Ru».

Голосование было проведено в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. При этом Киев продолжает считать территорию полуострова своей, но временно «оккупированной». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.