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Сирийская армия столкнулась с нападением боевиков «ан-Нусры»* в Латакии

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Сирийская армия столкнулась с нападением боевиков «ан-Нусры»* в Латакии

Дамаск, 13 июля. Подразделения сирийской правительственной армии столкнулись с неожиданным нападением боевиков запрещенных в России террористических организаций  «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламской партии Туркестана» на оси Атиры на севере провинции Латакия

На месте происшествия удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Нападение произошло недалеко от границы с турецкой стороной, которая оказывала поддержку террористам во время военного столкновения. В течение нескольких часов боевики пытались перехватить контроль за регионом у сирийской армии, а затем начать наступательное движение и захватить другие потерянные пункты.

Сирийские военные ступили в ожесточенные боестолкновения с джихадистами, в результате чего были нанесены большие потери живой силе и технике противника.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия смогла отбить у боевиков город на севере провинции Хама. 

Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» в сотрудничестве с другими незаконными вооруженными группировками, начала широкомасштабную атаку на деревни в северной части Хамы со своих позиций, расположенных в Идлибе. В начале июня боевики взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, однако уже на следующий день военные армии Дамаска удалось удержать город Керназ, который стал целью незаконной вооруженной группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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