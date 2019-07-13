Глава Луганского кузнечного завода рассказал о востребованности продукции за рубежом

Одним из главных бюджетообразующих предприятий Луганской Народной Республики является частное акционерное общество (ЧАО) «Луганский центральный кузнечный завод имени Станислава Монятовского». Его продукция востребована в Российской Федерации и странах Евросоюза. Корреспондентам Федерального агентства новостей показали весь производственный процесс, а именно: как на предприятии готовят колесные пары для локомотивов и вагонов, локомотивные и вагонные оси, пружины и штамповки.

Одно из крупнейших предприятий на тот момент Луганской области останавливалось лишь на несколько месяцев во время активных боевых действий в 2014 году. Как только появилась возможность, оно возобновило работу, но уже в ЛНР. Сейчас здесь работает почти 900 человек, и это не предел.

Генеральный директор ЧАО «Лугцентрокуз» Александр Мирошников рассказал, что завод готовится к расширению.

«Мы сейчас делаем новую линию по чистовой обработке, то есть идет расширение. К сожалению, вынуждены закупать оборудование, требующее ремонта, но мы дорабатываем, ремонтируем его. Я думаю, что до конца года линия будет запущена», — заверил руководитель предприятия.

На днях завод с рабочей поездкой посетил глава ЛНР Леонид Пасечник. В ходе визита он ознакомился с производственным процессом и пообщался с коллективом.

«Я посмотрел сегодня ваше производство, рабочие места, ваш завод. Производство действительно уникально в своем роде. Я так понимаю, вашу продукцию берут и за границу. Она востребована, ликвидна, она не залеживается, и это радует».

Ежегодно предприятие на 30% наращивает объемы производства. С 2014 года оно было полностью переориентировано на экспорт в Россию и страны ЕС. Поэтому к заявлениям о возможном снятии Киевом экономической блокады здесь относятся скептически — возвращаться на украинский рынок уже не собираются.

«Основной покупатель нашей продукции — это Российская Федерация, на нее приходится 88% закупок, 12% — это страны Европы: Германия, Испания, Польша, Болгария, Словения, Словакия, — заявил гендиректор. — На сегодняшний день у нас объем заказов больше, чем возможности предприятия по выпуску изделий. То есть рынок нашу продукцию воспринимает хорошо, она качественная. Мы работаем в нормальном сегменте рентабельности, не завышая цену, поэтому продукцию берут».

На данный момент предприятие возобновило выпуск всего довоенного перечня продукции, заказов намного больше, чем мощности завода. Поэтому ему есть куда расти и к чему стремиться.