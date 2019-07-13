Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» 13 июля

Москва, 13 июня. Госкомиссия разрешила пуск ракеты-носителя «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля. Соответствующую информацию передает Роскосмос.

Изначально планировалось, что старт будет дан 21 июня, однако из-за разрядившейся батареи «Спектра» его перенесли на 12 июля​​​. Было принято решение вернуть ракету «Протон» со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты устранили все проблемы с батареей.

«Принято решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15.31 по Москве 13 июля», — подчеркивается в сообщении Роскосмоса, опубликованного в микроблоге в Twitter.

Напомним, «Протон» — это ракеты тяжелого класса. Они предназначены для выведения космических аппаратов на орбиту Земли и в космическое пространство. «Протон-М» представляет собой ракету-носитель большой грузоподъемности, созданную на основе советского «Протона».

Ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на космодром «Байконур» для запуска в 2019 году отправят шесть ракет «Протон». По словам Рогозина, Россия восстанавливает свои позиции на рынке пусковых услуг. Он обратил внимание на тот факт, что в текущем году нагрузка на госкорпорацию будет большой, однако, по словам Рогозина, Роскосмос с ней справится.