Эксперты рассказали, как хакеры крадут персональные данные и деньги россиян

Москва, 13 июля. Письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян, сообщили эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы также попадают в мобильные устройства. По словам эксперта, во второй половине прошлого года произошел всплеск атак через смс. Так, россиянам предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл. При установке выдавался запрос на использование специальных возможностей. При одобрении операции вредонос начинал действовать — крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений.

Сергей Никитин из Group-IB обратил внимание еще на одну угрозу — Android-трояны, которые зачастую используют хакеры.

«Опасность заражения связана, прежде всего, с установкой приложений из «непроверенных источников», а также с возможным отсутствием обновлений для ОС Android», — пояснил он в беседе с РИА новости.

Даниила Чернов из «Ростелеком-Солар» отметил, что опасность представляют практически каждое веб-приложение — оно может привести к нарушению функциональности приложения или получению мошенниками доступа к пользовательским данным.