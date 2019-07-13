Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

Москва, 13 июля. Мосгорсуд встал на сторону Центра организации дорожного движения в споре с Госавтоинспекцией и отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа ЦОДД за установку уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах.

Как пишет газета «Коммерсантъ», согласно определению Московского городского суда, основной спор развернулся «вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ)». Отмечается, что документ, введенный Росстандартом в ноябре два года назад, закрепляет право городов применять знаки размером 50 на 50 сантиметров на «нескоростных» улицах.

Центр организации дорожного движения установил уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч. Знаки хорошо освещены, покрыты флуоресцентной светоотражающей пленкой. Кроме того, был смонтирован «лежачий полицейский».

Напомним, ранее ГИБДД обратилась в суд с просьбой признать уменьшенные указатели, которые были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы, на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке в столице, небезопасными. По решению суда ЦОДД должен был выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за изменение размеров дорожных знаков, а второй штраф в размере 300 тысяч рублей инспектор Госавтоинспекции назначил самостоятельно за «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Мосгорсуд принял решение отменить все санкции в отношении ЦОДД.