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Следователи рассказали о причине ДТП в Туве, где погибли девять человек

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Следователи рассказали о причине ДТП в Туве, где погибли девять человек

Кызыл, 13 июля. Автомобиль марки «УАЗ», в котором на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановился из-за заглохшего двигателя, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным СК, причиной остановки транспортного средства при пересечении реки Шуй стал «вышедший из строя двигатель». Машину стало уносить течением. После этого из автомобиля вышли трое взрослых — двое мужчин и женщина — и пытались удержать его.

«В результате сильного течения машину опрокинуло. Салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Выжили только двое мужчин, которые пытались удержать автомобиль, женщину унесло течение, ее поиски идут до сих пор.

Девять человек, в том числе семеро детей в возрасте от двух до 11 лет, погибли. Их тела доставили в город Ак-Довурак.

Трагедия произошла утром в пятницу. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Власти Тувы объявили о трауре 12–13 июля в связи с гибелью людей при переправе через реку Шуй.

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