Дамаск, 13 июля. Фабрика по пошиву одежды возобновила работы в сирийском Алеппо, сообщил директор предприятия Ахмад Ходор.

Фабрику, которая расположена в промышленном районе Бенизейд, пришлось восстанавливать практически с нуля — район во время вооруженного конфликта в Сирии очень сильно пострадал.

В данный момент предприятие шьет одежду для взрослых, «пока только для нужд Сирии», добавил директор фабрики.

По его словам, возникающие у компании проблемы помогает решить сирийское правительство. Нормальной работе производства мешают периодические перебои с электроснабжением и проблемы с логистикой, добавил Ходор.

На производстве в основном работают мужчины, но в трудоустройстве не отказывают и несовершеннолетним, отметил ТАСС.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году, спустя шесть лет было объявлено о победе в республике над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.