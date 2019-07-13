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В МЧС рассказали, чем опасны москитные сетки для детей

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В МЧС рассказали, чем опасны москитные сетки для детей

Москва, 13 июля. Частой причиной падения из окон становятся незакрепленные москитные сетки, на которые пытаются опереться, сообщили в МЧС.

Специалисты советуют не оставлять детей в комнате с открытым окном, а также запрещать играться на подоконнике. Спасатели рекомендуют поставить на подоконник цветы или предметы, которые не дадут детям выпасть из окна.

Согласно статистике, чаще всего из окон выпадают дети, которые были оставлены в комнате без присмотра — они забираются на подоконник и пытаются опереться на москитную сетку или выглянуть в окно, сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают родителей объяснить детям правил безопасности. Например, не стоит высовываться из окна, облокачиваться на карниз и играть на подоконнике, сообщило РИА Новости. 

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