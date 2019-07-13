Роструд назвал возраст, когда несовершеннолетний может работать без согласия родителей

Москва, 13 июля. Несовершеннолетние могут заключать трудовой договор без согласия родителей с 16 лет. Об этом сообщили в Роструде.

«Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По данным Роструда, 15-летний подросток может заниматься легким трудом, не сопряженным с вредом здоровью. Также работа не должна быть в ущерб освоению программ общего среднего образования.

Получивший общее образование 14-летний подросток может привлекаться к легкому труду, если письменное согласие на это дадут его родителей и органы опеки. В случаях, когда против заключения трудового договора с подростком младше 15 лет выступает один из родителей, учитывается позиция органа опеки и попечительства и мнение самого несовершеннолетнего.

Школьники младше 14 лет с разрешения одного из родителей могут работать в театре, участвовать в цирковых представлениях и концертах. При этом договор за ребенка подписывает родитель либо опекун.

Несовершеннолетних запрещено привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда. Их не допускают к подземным работам. Для детей не устанавливают испытательный срок. Также не допускается использование детского труда в сферах, в которых может быть нанесен вред здоровью или нравственному развитию. В частности, подросткам запрещено работать в ночных клубах и игорном бизнесе

Кроме того, работодатель должен установить для несовершеннолетних работников сокращенный рабочий день. Детям до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, подросткам от 16 до 18 лет - не более 35 часов. При совмещении работы с учебой рабочее время должно сокращаться не менее чем вдвое.

Рабочая смена детей в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа, от 15 до 16 лет - пять часов, от 16 до 18 лет – семь часов. При совмещении работы с учебой смена должна быть сокращена до 2,5 часа для детей от 14 до 16 лет и до четырех часов для подростков от 16 до 18 лет.