Украина не пустила на выборы российских наблюдателей от ОБСЕ. События дня. ФАН-ТВ

Украина не пустит российских наблюдателей Киев не пустит российских наблюдателей на досрочные выборы в Раду. Об отказе в регистрации (в общем-то, ожидаемом) официально сообщил украинский ЦИК. В частности, речь шла о 17 россиянах — им не помогло даже участие в крупной международной организации. Все они состоят в Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Впрочем, удивляться не стоит, ведь и президентские выборы на Украине прошли без наблюдателей от нашей страны. И, более того, даже без украинцев, проживающих в России.

Британия отправила эсминец в Персидский залив В водах Ближнего Востока вновь царит неспокойная обстановка. Лондон направил в Персидский залив ракетный эсминец Duncan и назвал это обеспечением безопасности в регионе. Напомним, что ранее СМИ сообщили о пяти якобы иранских кораблях, пытавшихся задержать британский нефтяной танкер — он шел в сопровождении фрегата Montrose. Позднее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг обвинения, которые, по его словам, нацелены лишь на эскалацию конфликта. Все это напоминает недавнюю историю в соседнем Оманском заливе, где ровно месяц назад взорвались два танкера — под флагами Панамы и Маршалловых островов. США заявили о причастности Ирана к атаке и сразу направили в залив свой военный корабль — Mason. Союзники Штатов, как видно, теперь тоже следуют этому примеру.

«Черные жилеты» протестуют во Франции Накануне привычной акции «желтых жилетов» Францию внезапно захлестнули новые протесты. Только теперь сотнями активистов оказались мигранты — они вышли на улицы, требуя у властей страны предоставить гражданство и жилье. После чего ворвались в парижский Пантеон — исторический памятник культуры. Не обошлось без столкновений с полицией. Расходиться «черные жилеты», как их уже прозвали СМИ, не намерены, пока не получат документы, так что «желтым», кажется, придется потесниться на французских улицах.