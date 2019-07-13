Мэр Днепра рассказал подробности пари с Зеленским

Киев, 13 июля. Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал подробности пари с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующую публикацию чиновник разместил в соцсети Facebook.

Пари касается ремонта Центрального моста в Днепре, который начался 9 марта 2017 года. Завершить его планировали до декабря того же года. Но на деле ремонт до сих пор продолжается. Теперь открытие моста запланировано на сентябрь.

Филатов признался, что он «очень азартный» и медийный человек. Во время рабочей поездки Зеленского в Днепр мэр заключил с главой государства соответствующее пари.

«Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности», — сообщил градоначальник.

Руководитель офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что ремонт должен быть качественным.

«Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост», — сообщил Богдан.

Если пари выиграет Филатов, он пригласит президента Украины «в гости на день Города и выпить по рюмке».

О необходимости развития в стране инфраструктуры Зеленский говорил еще в период предвыборной кампании. В апреле на Украине была запущена акция в поддержку кандидата. Ее участники публиковали сообщения с хештегом «Шотутдумать», сообщила газета «Известия». Флешмоб авторы посвятили не решенным действовавшим на тот момент президентом страны Петром Порошенко проблемам с инфраструктурой.