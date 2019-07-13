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СМИ сообщили о скандале с участием Лободы на фестивале «Белые ночи»

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СМИ сообщили о скандале с участием Лободы на фестивале «Белые ночи»

Санкт-Петербург, 13 июля. Певица Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи».

Исполнительница осталась недовольна тем, что организаторы фестиваля не выделили ей VIP-гримерную. Выступающие на «Белых ночах» артисты были вынуждены тесниться по несколько человек в помещении, сообщает портал «Невские новости».

Лобода пока не комментировала ситуацию.

Международный фестиваль популярной музыки «Белые ночи» проводится в Петербурге с 1992 года и считается одним из крупнейших подобных мероприятий в России и Восточной Европе.

Ранее Газета.ru сообщила, что Лобода воспользовалась чужим фото со стоящей на голове обнаженной блондинкой. В краже фотографии певицу обвинила популярная в соцсети Instagram блогер Nude Yoga Girl.

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Источник: Невские новости
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