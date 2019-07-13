Стало известно, на чем россияне не экономят даже при падении доходов

Москва, 13 июля. Снижение доходов не влияет на любовь россиян к мороженому, но заставляет экономить на продуктах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.

Покупают мороженое раз в неделю или чаще 12% россиян, 21,9% из них балуют себя мороженым два раза в неделю, 8,5% — три раза, 4,1% — четыре раза и около 4% большее количество раз. Как минимум одно мороженое в неделю покупают 56% любителей продукта.

«При том, что последнее время мы наблюдаем тенденцию ко всеобщей экономии на товарах, выходящих за рамки повседневного спроса, пользователи покупают мороженое довольно активно по всей стране. Понятно, что в летний сезон спрос на этот товар так или иначе растет. На любовь российских покупателей к мороженому мало что способно повлиять», — цитирует гендиректора сервиса Rate&Goods Романа Майстера РИА Новости.

Авторы исследования проанализировали 235 тысяч чеков за май и июнь текущего года от 224,5 тысячи пользователей. В результате выяснилось, что на каждую тысячу позиций в чеке в среднем по России приходилось 56 штук мороженого.

Чаще продукт покупают женщины. В их чеках показатель оказался на 10% выше, чем в чеках мужчин (59 штук мороженого на тысячу покупок против 53 штук).

Ранее стало известно, что в 2018 году сильнее всего подорожали пшено (+73,6%) и капуста (+72,8%). Рост цен на эти продукты превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, сообщает со ссылкой на СМИ газета «Известия».

Также из-за роста цен на нефть на 30,8% подорожало газомоторное топливо. На 28,3% выросли цены на сахар, на 25,9% подорожали яйца. Общий уровень инфляции за 2018 год составил 4,3%.