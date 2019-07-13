Отельер рассказал, как в Турции повторно ставят продукты на шведский стол

Анкара, 13 июля. Турецкие отели повторно выставляют на шведском столе продукты с длительными сроками хранения, но не скоропортящиеся продукты. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Айык отметил, что продукты питания, которые могут использоваться повторно, определены, и ассортимент шведского стола в системе «все включено» формируется с учетом этого.

«Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор… Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся», — рассказал глава Федерации отельеров Турции.

Несколько раз в течение некоторого времени могут использоваться такие продукты, как сыр, мед, пастеризованные оливки, масло и варенье. Если с утра они остаются на шведском столе, то такие продукты можно использовать во время обеда и ужина.

«Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом «холодном буфете», — цитирует Айыка РИА Новости.

По его словам, в Турции есть жесткие критерии использования и хранения продуктов питания. Каждое гостиничное предприятие обязано следовать им.

Ранее Газета.ru сообщила, что курорты на побережье Эгейского моря рядом с полуостровом Бодрум на юго-западе Турции затянул дым от лесных пожаров. Огонь в популярной у туристов турецкой провинции Мугла уже уничтожил 350 га леса.

Быстрому распространению пожаров способствует сильный ветер. Остановить разрастание бедствия местные власти пытаются с помощью автоцистерн и вертолетов, отмечают в издании.