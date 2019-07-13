Двойное сальто автомобиля попало на видео в Омске

Омск, 13 июля. Автомобиль наехал на препятствие и сделал двойное сальто на парковке одного из торговых центров Омска. Происшествие попало на запись камер видеонаблюдения, которую опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло в минувший четверг, около 05.20 по местному времени (02.20 по Москве), когда автомобиль на большой скорости выезжал с парковки ТЦ. Машина задела бордюр, отчего ее подбросило вверх и перевернуло несколько раз вокруг оси.

В региональном УМВД уточнили, что водитель покинул место ДТП, полиция устанавливает его местонахождение.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Абхазии разбился автобус с российскими туристами. В ДТП пострадали пять человек, одна россиянка погибла.