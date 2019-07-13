Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Подозреваемый рассказал, за что убил стюардессу в Новой Москве

54
0 Оставить комментарий

Подозреваемый рассказал, за что убил стюардессу в Новой Москве

Москва, 13 июля. Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы, тело которой нашли в отеле в Новой Москве, заявил что причиной смерти стала «неосторожность» при ссоре.

По словам мужчины, он убил женщину по неосторожности во время ссоры «на почве измен» .

«Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…», — говорит подозреваемый.

Видео допроса мужчины ранее опубликовал «Пятый канал».

В убийстве стюардессы подозревают 25-летнего мужчину, сообщила Газета.ru. По данным портала, погибшая познакомилась с предполагаемым убийцей, когда работала в стриптиз-клубе. Они несколько месяцев состояли в отношениях. Знакомые характеризуют подозреваемого как странного и навязчивого человека, который увлекался БДСМ.

infox - new
Источник: Пятый канал
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров