Подозреваемый рассказал, за что убил стюардессу в Новой Москве

Москва, 13 июля. Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы, тело которой нашли в отеле в Новой Москве, заявил что причиной смерти стала «неосторожность» при ссоре.

По словам мужчины, он убил женщину по неосторожности во время ссоры «на почве измен» .

«Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…», — говорит подозреваемый.

Видео допроса мужчины ранее опубликовал «Пятый канал».

В убийстве стюардессы подозревают 25-летнего мужчину, сообщила Газета.ru. По данным портала, погибшая познакомилась с предполагаемым убийцей, когда работала в стриптиз-клубе. Они несколько месяцев состояли в отношениях. Знакомые характеризуют подозреваемого как странного и навязчивого человека, который увлекался БДСМ.