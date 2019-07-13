Партия Зеленского хотела бы сотрудничать в Раде с «новыми политсилами»

Киев, 13 июля. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его сторонники собираются сотрудничать в Верховной раде Украины с новыми партиями.

«Мы хотели бы сотрудничать с новыми политсилами. Старые партии — это часть старой системы. Наша цель — перезагрузка системы», — заявил Разумков.

Глава президентской партии не назвал потенциальных партнеров. По его словам, сотрудничество возможно с политическими объединениями, с которыми у «Слуги народа» будут совпадать цели и «эти политсилы действительно готовы будут их реализовать, а не просто декларировать».

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук ранее говорил, что «Слуга народа» не планирует обременять себя коалиционными соглашениями, а хочет быть монопартией. В то же время он оговорился, что не исключает возможности создания коалиции, но вокруг идей, а не фамилий.

В качестве возможных участников коалиции Стефанчук назвал партию Святослава Вакарчука «Голос» и «Силу и Честь» Игоря Смешко.

По данным опроса Киевского международного института социологии партия президента на выборах в Верховную раду может набрать 48,5% голосов, сообщила газета «Известия». На втором месте с результатом 14,1% оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Замкнула тройку лидеров партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (9,2%).

Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Голос» Вакарчука и «Сила и Честь» Смешко могут рассчитывать на 6,2%, 4,4% и 4,1% голосов соответственно. Чтобы получить мандаты в Раде партиям необходимо преодолеть пятипроцентный проходной барьер.