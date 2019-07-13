Протестующие против приговора Маркиву устроили митинг у посольства Италии в Киеве

Киев, 13 июля. Несколько десятков протестующих пришли на митинг к посольству Италии в столице Украины из-за решения итальянского суда, приговорившего бойца украинского националистического батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли. Фото с акции протеста участники мероприятия публикуют в соцсети Facebook.

К входу в посольство принесли 24 пустые коробки из-под пиццы и разместили баннер с надписью «FreeMarkiv». Участники акции скандировали «Свободу Виталию Маркиву».

Редактор одного из украинских изданий Юрий Бутусов, призывая сторонников на акцию протеста у посольства Италии, называл итальянское правосудие «подлым и продажным». Самого осужденного он считает «защитником Украины».

«Защитника Украины Виталия Маркива итальянский суд осудил по надуманному обвинению на 24 года тюрьмы!!! Осудил. Только потому, что это украинский Воин! Продажное и подлое «правосудие». Об этой гнусности должен узнать весь мир», — написал Бутусов.

Местные СМИ отмечают, что у здания итальянского посольства собрались несколько десятков человек, не считая журналистов.

Суд города Павия признал Виталия Маркива виновным в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, который погиб 24 мая 2014 года во время минометного обстрела под Славянском. Вместе с Роккелли погиб его переводчик российский журналист и правозащитник Андрей Миронов.

Находившемуся рядом французскому фоторепортеру Вильяму Рогелону удалось выжить. Позже он заявил, что украинские военные вели по журналистам прицельный огонь. Командовал минометным обстрелом Маркив.

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей, сообщила газета «Известия». На судебном заседании присутствовали родственники Роккелли, представители журналистских организаций и союзов Италии, посол Украины в Италии Георгий Чернявский. Маркив настаивала на своей невиновности, называя себя защищавшим страну солдатом.

Напомним, украинские власти объявили о начале военной операции против провозгласивших независимость региона жителей Донбасса весной 2014 года. Причиной конфликта послужило непризнание государственного переворота в Киеве частью населения юго-востока Украины. По данным ООН, с начала гражданской войны в стране погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.