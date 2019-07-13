Ярош призвал похищать итальянцев на Украине в ответ на приговор Маркиву

Киев, 13 июля. Бывший лидер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, комментируя вынесенный в Италии приговор бойцу Нацгвардии Виталию Маркиву, предложил в ответ похищать на территории Украины итальянцев.

«Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014–2019 годов и будем долго судить. А потом наш «наиобъективнейший» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении», — написал Ярош на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что «украинские суды такие же продажные, как и итальянские».

В пятницу бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы. Решение вынес суд итальянского города Павия, сообщали «Известия».

Свое несогласие с приговором уже высказали глава МВД Арсен Аваков и президент Украины Владимир Зеленский. Аваков назвал решение итальянского суда «несправедливым и позорным» и усмотрел в нем российский след.

Зеленский поручил МИД и генпрокуратуре заняться вопросом возвращения на родину бойца. Он также призвал украинских дипломатов в Италии постоянно быть на связи с Маркивым, который имеет итальянское и украинское гражданство.

Напомним, вместе с Роккелли погиб его переводчик — российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. Маркив был арестован в июне 2017 года, когда приехал в Италию, чтобы навестить свою мать.

1 Организация запрещена на территории РФ.