Министр обороны Турции объяснил главе Пентагона, зачем Анкаре С-400

Анкара, 13 июля. Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре обсудил с главой Пентагона Марком Эспером поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Анкаре. Об этом сообщило турецкое военное ведомство.

Министр объяснил американскому коллеге, что закупка российских систем необходима Турции, так как страна «по-прежнему находится под серьезной воздушной угрозой». Однако Акар не уточнил, о какой именно угрозе он говорит.

Глава турецкого минобороны отметил, что Анкара все еще рассматривает предложение Вашингтона о покупке американских комплексов ПВО Patriot. Ранее американская сторона предлагала их в качестве альтернативы С-400.

Акар также подчеркнул, что приобретение С-400 не означает перемены стратегической позиции Турции.

Первые российские самолеты с компонентами систем С-400 приземлились на авиабазе «Мюртед» в провинции Анкара в Турции в минувшую пятницу, сообщила газета «Известия».

Согласно условиям заключенной в 2017 году сделки, Россия поставит турецкой стороне четыре дивизиона С-400. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Часть суммы заказчик оплатит из собственных средств. Другую часть оплаты Анкара произведет за счет кредита от России.

Покупка новейших российских систем ПВО Турцией вызвала международный скандал. США потребовали от Анкары отказаться от сделки и приобрести взамен их комплексы Patriot. В качестве аргумента в споре Вашингтон угрожал Турции задержкой или отменой поставок новейших американских истребителей F-35. Тем не менее, турецкие власти отказались разрывать контракт с Россией.

Комплексы С-400 «Триумф» разработаны для уничтожения крылатых и баллистических ракет, авиации и наземных объектов противника. Дальность их действия достигает 400 километров. С-400 способны поражать цели, летящие на высоте до 30 километров.