Аваков назвал позорным приговор украинскому бойцу в Италии

Киев, 13 июля. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «несправедливым и позорным» решение итальянского суда, согласно которому боец Нацгвардии Виталий Маркив приговорен к 24 годам заключения.

В своем микроблоге в Twitter Аваков написал, что «24 года Виталию Маркиву — несправедливое и позорное решение итальянского суда».

«Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли», — заявил глава МВД Украины.

Также он выразил мнение, что Маркив «стал жертвой агрессивной России».

В пятницу бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива признали виновным в смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе и приговорили к 24 годам тюрьмы. Решение вынес суд итальянского города Павия, сообщали «Известия».

После вынесения приговора президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и генпрокуратуре заняться вопросом возвращения на родину Маркива. Он также призвал украинских дипломатов в Италии постоянно быть с ним на связи.

Маркив был арестован в июне 2017 года, когда приехал в Италию, чтобы навестить свою мать. Обвинение утверждает, что он находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел. Вместе с Роккелли погиб его переводчик российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. На суде обвинение представило фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой. Боец назвал этот флаг трофеем.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.