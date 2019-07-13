Сирия итоги недели 7 – 13 июля: бои в Хаме, наступление боевиков в Латакии

Обстрелы боевиков в Идлибе и Хаме На этой неделе вновь обострилась обстановка в Идлибской зоне деэскалации, где продолжаются боестолкновения между правительственными силами Сирии и боевиками различных незаконных вооруженных формирований. Несмотря на прекращение активных боевых действий со стороны Сирийской арабской армии с 18 мая, а также российско-турецкие договоренности о введении с 12 июня режима тишины на всей территории зоны деэскалации «Идлиб», в регионе постоянно растет террористическая активность. Так, 6 июля террористы обстреляли город Скальбия, находящийся под контролем правительственных войск. В результате атаки террористов погибли и были ранены мирные жители. В ответ артиллерия правительственных войск нанесла ответные удары по позициям бандитов на высотах Тель-Маллах и у населенного пункта Аль-Джубейн, уничтожив командные пункты противника и минометные позиции.

Наступление боевиков в Латакии Держа в страхе население прифронтовых городов бесконечными обстрелами, джихадисты не собираются отказываться от наступательных действий и используют перемирие для восполнения потерь и перегруппировки для новых крупномасштабных нападений на позиции Сирийской арабской армии. Так, 9 июля боевики антиправительственного альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» под руководством террористов «Джебхат ан-Нусры»1, заранее накопив силы и военную технику на севере провинции Латакия, объявили о начале операции в районе склонов Курдских гор против правительственных сил. В течении дня боевики заняли высоту Аль-Захия и частично взяли под контроль еще тринадцать возвышенностей, а террористы запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» взяли в плен нескольких бойцов сирийской армии. Ответные действия сирийской армии 10 июля позволили отбить наступление радикалов и оттеснить их к начальным позициям. При поддержке ВКС России и ВВС Сирии, сирийской армии удалось нанести массированные удары по расположениям исламистов, в результате чего террористы понесли серьезные потери вынуждены были отступить.

Бои за Хамамият На фоне боестолкновений в Северной Латакии, террористы попытались атаковать расположения правительственных сил на севере провинции Хама. В ночь на 11 июля Сирийская арабская армия отразила несколько массированных атак, предпринятых террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзными ей бандформированиями на севере провинции Хама. Две группы джихадистов общей численностью до 120 боевиков с нескольких направлений атаковали позиции правительственных сил в окрестностях деревни Хамамият. Нападения осуществлялись при поддержке минометного огня и реактивных систем залпового огня под прикрытием дыма от сжигаемых автомобильных покрышек. Помимо РСЗО и минометов, также были задействованы боевые машины пехоты, заминированные автомобили и пять пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Однако, несмотря на меры предосторожности, предпринятые полевыми командирами «Джебхат ан-Нусры», военнослужащие САА быстро обнаружили противника и открыли огонь на поражение. Встретив мощное сопротивление, боевики отступили на ранее занимаемые позиции в Кафр-Зете, но через несколько часов возобновили наступление несколькими отрядами численностью до 100 исламистов. После нескольких часов ожесточенных боестолкновений подразделениям сирийской армии удалось отбить атаку, обратив противника в бегство. В ходе оборонительных боев было уничтожено до 80 террористов, заминированный автомобиль, БМП, шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, два грузовых автомобиля боевиков. Боевики смогли укрепиться на восточных окраинах Хамамията, однако в ночь на 12 июля сирийская армия штурмовала город, провела зачистку местности и оттеснила боевиков на восток.

Мнение Запада о событиях в Идлибе Постоянные нарушения прекращения огня со стороны террористических группировок в Идлибской зоне при этом игнорируются западными странами и подконтрольными им псевдоволонтерами. Зарубежные неправительственные организации, такие как «Белые каски», «Сирийская сеть по правам человека» и другие, ежедневно ведут статистику жертв и разрушений, якобы спровоцированных воздушными бомбардировками ВВС Сирии и ВКС РФ. При этом реальные преступления джихадистов остаются незамеченными США и их союзниками. На днях для сбора фактов в Идлибскую зону отправились американские журналисты — сотрудники телеканалов Fox News и CBS. Как выяснилось, репортеры прибыли в Сирию, не получив у сирийских властей аккредитацию на освещение сирийского конфликта. Вместо этого корреспонденты телеканалов сотрудничали с боевиками, в том числе принадлежащими к альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам», которые провели для журналистов экскурсии и прикрывали их незаконную деятельность. Кроме того, заместитель гуманитарного координатора ООН по сирийскому кризису Марк Куттс обвинил сирийское правительство в обстрелах «госпиталей, школ и другой гражданской инфраструктуры». На самом деле, видео с этим происшествием появилось в социальных сетях организации «Белые каски», которая уже зарекомендовала себя как производителя фейков.

ОЗХО признала уничтожение химоружия в Сирии Между тем, Сирию успешно миновали другие фейковые сообщения – о новых провокациях с химическим оружием. Как заявили представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладе организации, который был представлен в ООН 8 июля, власти Сирии успешно выполнили свои обязательства по ликвидации всех объектов по производству химического оружия. Секретариат ОЗХО проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой. Более того, подчеркивается, что все «объявленные Сирией химикаты», которые были вывезены с ее территории в 2014 году, полностью уничтожены. Напомним, что страны Запада – в первую очередь, США и Великобритания – регулярно обвиняют власти Сирии в «применении химического оружия». При этом Вашингтон и Лондон не приводят никаких доказательств, фактически требуя верить им на слово. Власти США и Великобритании неоднократно использовали голословные обвинения в адрес властей Сирии, чтобы совершать акты агрессии против суверенного государства. Как Дамаск, так и Москва неоднократно напоминали, что весь химический арсенал Сирии был уничтожен под наблюдением международных экспертов более пяти лет назад. Последний доклад ОЗХО, таким образом, подтверждает позицию России и Сирии, снимая любые дальнейшие обвинения в адрес Дамаска. Тем не менее, эксперты считают, что новые неоспоримые данные ОЗХО не остановят Соединенные Штаты в создании новых «химических» фейков против правительства Сирии.

США просят замену у Германии Тем временем, США ищут способы увеличить западное присутствие на оккупированных международной коалицией территориях Сирии. 7 июля специальный представитель США по САР Джеймс Джеффри в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил, что американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска на северо-восток Сирийской Арабской Республики для частичной замены американских. Джеффри отметил, что Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как единомышленник в борьбе против запрещенной террористической группировки «Исламское государство» на северо-востоке САР. При этом он обратил внимание на то, что Вашингтон ожидает от своих партнеров «на добровольной основе отправки на северо-восток Сирии нескольких сотен военнослужащих». На сегодняшний день миссия бундесвера оказывает поддержку международной коалиции в Сирии, участвуя в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке и предоставлении персонала для штабов. Однако США этого показалось мало, поэтому Джеффри предложил Германии отправку наземных войск, чтобы частично заменить военнослужащих США. Он заявил, что речь необязательно идет о военной миссии, однако необходимо определенное международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с неба и логистику. Параллельно, по его словам, «солдаты должны быть готовы себя защищать». Берлин на предложение Штатов ответил уклончивым отказом. 8 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия готово продолжить участие в коалиции в Сирии в рамках предыдущего мандата, но бундесвер не имеет к этому отношения. Окончательное решение о продлении мандата после 31 октября должен принять бундестаг. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лишь политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать сирийский конфликт. Тем не менее, другие страны живо отозвались на инициативу США об отправке дополнительного контингента своих вооруженных сил. Так, Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену якобы уходящим оттуда американским военным. Тем самым численность войск международной коалиции на территории САР будет увеличена на 10-15%.

Ужесточение режима в «Эр-Рукбане» Между тем, по-прежнему остается сложной обстановка на юге Сирии, где в оккупированной США 55-километровой зоне вокруг военной базы «Ат-Танф» сохраняет свое присутствие лагерь беженцев «Эр-Рукбан». По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, только с первого июня лагерь покинули в сумме 2558 человек, несмотря на препятствия, которые чинят вооруженные террористические группировки, контролируемые американцами. Обеспокоенные тем, что данный процесс набирает обороты и может привести в конечном итоге к расформированию лагеря, боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура» предпринимают отчаянные попытки помешать этому. Так, по сообщению местных источников, террористы распространяют лживые слухи о том, будто бы люди, выехавшие на подконтрольную правительству Сирии территорию, арестовываются спецслужбами и подвергаются репрессиям. При этом боевики фактически установили вокруг лагеря информационную блокаду, лишив тем самым проживающих там сирийцев возможности получать объективные сведения о событиях, происходящих в мире. Кроме того, в целях создания дополнительных препятствий для бегства беженцев из «Эр-Рукбана» боевики выставили по периметру лагеря еще два поста, доведя их общее количество до 14. Одновременно они повысили плату за выход из «Эр-Рукбана» для одной семьи с 300 до 1500 долларов. Для обездоленных людей, долгое время оторванных от дома, это баснословная сумма.

Ситуация в лагере «Аль-Хол» накаляется Схожая катастрофическая ситуация наблюдается в еще одном лагере смерти под контролем американцев – в лагере беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, значительная часть населения лагеря голодает, люди страдают от антисанитарии и связанных с ней кишечных болезней. Однако самое большую опасность в лагере «Аль-Хол» представляют сами обитатели лагеря – бывшие боевики «Исламского государства», а также их жены и дети. В ходе уничтожения последнего лагеря террористов ИГИЛ в Аль-Багузе силами международной коалиции, в плен к осаждавшим лагерь курдским отрядам «Демократических сил Сирии» сдались около 40 тысяч жен и детей ИГИЛ, а также не менее 1000 боевиков. Все они были направлены под охраной в «Аль-Хол», однако абсолютное большинство пленников вовсе не раскаялось и не отказалось от разрушительной идеологии террористов.

Особое мнение Николай Стариков, писатель и общественный деятель: — На минувшей неделе в Сирии мы увидели обстановку, которую видим там уже не в первый раз. Турция, пользуясь определенными дипломатическими каналами, оказывает давление на руководство Сирии, на сирийскую армию – заставляя ее остановиться и не двигаться дальше. Все это используется для того, чтобы боевики – в первую очередь, «Сирийской свободной армии» - перегруппировались. И мы в итоге видим новое наступление боевиков. Одно и то же происходит уже несколько раз. — К сожалению, пока не найден какой-либо дипломатический механизм для разрешения этих проблем. Существует только военный способ. Эти боевики сейчас получают должный отпор, а российская группировка ВКС наносит точечные удары по тем, кто нарушает перемирие и переходит в наступление. Но здесь, конечно, на мой взгляд, без дипломатии не обойтись. Нужно в очередной раз обращаться к нашим турецким партнерам и доносить до них простую мысль: сохранение очага напряженности рядом с турецкими границами угрожает в том числе и турецкой государственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.