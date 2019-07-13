Украинский канал перенес телемост с грузинским «Рустави 2»

Киев, 13 июля. Альтернативный телемост между украинским «24 каналом» и грузинским «Рустави 2» перенесен по техническим причинам, сообщил ведущий украинского телеканала Артем Овдиенко.

Российский телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne ранее планировали провести телемост. Однако идея наладить связь между Киевом и Москвой вызвала негодование украинских радикалов. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

«Друзья! С превеликим сожалением вынужден сообщить, что анонсированный мною на эту пятницу телемост Украина-Грузия не состоится. Он ни в коем разе не отменен, а лишь отсрочен», — написал Овдиенко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что телемост перенесли по техническим причинам.

Громкий скандал вокруг грузинского телеканала «Рустави 2» разразился после того, как телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России, напоминает «Газета.ру». К зданию телеканала пришли местные жители, возмущенные скандальным поведением журналиста. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о реакции российских журналистов на выходку Габунии.

Овдиенко пошел по стопам Георгия Габунии и опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором в непристойной форме с набором омерзительных ругательство в отношении президента РФ рекламирует телемост между украинским и грузинским каналами.

С резкой критикой в адрес провокатора выступил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который считает, что поведение Овдиенко и Габунии подпадает под действие уголовного кодекса России. В комментарии Федеральному агентству новостей сенатор выразил уверенность, что нормальные граждане Украины испытывают стыд за подобное поведение своего журналиста и, как это было в Грузии, принесут России извинения.