Грузинские виноделы протестуют у здания «Рустави 2», требуя отставки гендиректора канала

Тбилиси, 13 июля. Жители винодельческого региона Грузии — Кахетии — вышли на акцию протеста к зданию телекомпании «Рустави 2», требуя отставки гендиректора канала Ники Гварамии за его высказывания о винопроизводстве и экспорте в Россию.

Ранее Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию на территорию РФ.

Как сообщает Sputnik Грузия, на митинг вышли несколько десятков человек. Заявления Гварамии они считают оскорблением всей Кахетии и древней винодельческой культуры страны.

За день до этого виноделы перекрывали трассу Вазиани — Гомбори — Телави в знак протеста против грубых высказываний Гварамии.

Громкий скандал вокруг грузинского телеканала «Рустави 2» разразился после того, как телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России, напоминает «Газета.ру». К зданию телеканала пришли местные жители, возмущенные скандальным поведением журналиста. Федеральное агентство новостей подготовило специальный материал о реакции российских журналистов на выходку Габунии.

Отметим, что поведение журналиста осудили не только в России, но и первые лица Грузии. Двое сотрудников грузинской телекомпании «Рустави 2» уволились в знак протеста против оскорблений в адрес Москвы в эфире.