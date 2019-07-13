Пушков прокомментировал тайные гастроли Кикабидзе в России

Москва, 13 июля. Председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о тайных выступлениях в России Вахтанга Кикабидзе, сравнив его с оскандалившейся грузинской певицей Нино Катамадзе.

«Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в пятницу актер Борис Клюев рассказал, что Кикабидзе «хорошо зарабатывает» на корпоративах в России. Он уточнил, что в договорах артиста прописано, «что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось».

Напомним, Вахтанг Кикабидзе, которого в России знали и любили как звезду фильмов Георгия Данелии «Не горюй!» и «Мимино», часто позволяет себе антироссийские жесты и высказывания. Так, десять лет назад он отказался от российского ордена «Дружбы» в связи с конфликтом в Южной Осетии в августе 2008 года и отменил все концерты в Москве. Артист тогда заявил, что, несмотря на уважение к русскому народу, в связи с военными действиями РФ против Грузии он не может принимать российские награды и выступать в России с концертами. С тех пор Кикабидзе больше не посещал Россию.

Катамадзе написала на своей странице в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, требующих отставки главы МВД страны. По ее словам, 22 июня в Москве был ее «самый тяжелый концерт», от которого она «не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки», но это выступление на фестивале «Усадьба Jazz» будет ее последним концертом в России.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня. В качестве повода местная оппозиция использовала провокацию против российской делегации, прибывшей на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента. Митинг разгоняли силами спецназа. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В связи с антироссийским настроениями в Грузии президент РФ подписал указ о временном прекращении авиасообщения с этой страной. Оно вступило в силу 8 июля.

Отметим, читатели блога Пушкова предлагают не ограничиваться лишь осуждением артистов, позволяющих себе русофобские заявления, а запретить им въезд в страну.

«Они может и мазаны, но вот вопрос: а почему до сих пор им разрешен въезд на территорию России и разрешено вести здесь деятельность?» — интересуется пользователь Twitter под ником @Arkebuzir.

«А не выпустить ли нам закон, по которому всем русофобам, отметившимся публичными русофобскими хамскими высказываниями в адрес России, запретить въезд в Россию?» — пишет Зоя Смирнова.