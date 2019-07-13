Зеленский поручил вернуть из Италии осужденного бойца ВСУ

Киев, 13 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и генпрокуратуре заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам заключения, сообщает пресс-служба главы государства.

В пятницу итальянский суд признал виновным Маркива в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли, который погиб при минометном обстреле под Славянском 24 мая 2014 года. Вместе с Роккелли погиб его переводчик российский журналист и правозащитник Андрей Миронов.

«Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств и приложить максимум усилий для выдачи Украине бывшего бойца батальона Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива», — Заявил Зеленский.

Он также призвал украинских дипломатов в Италии постоянно быть на связи с Маркивым.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя приговор бойцу ВСУ, назвал решение суда «несправедливым и позорным». Как передает RT, Аваков подчеркнул, что «гвардеец и Украина не виноваты в гибели репортера Роккелли».

Маркив был арестован в Италии, в июне 2017 года, когда приехал в Италию, чтобы навестить свою мать, которая проживает в Апеннинах. Обвинение утверждает, что он находился в составе подразделения, дислоцировавшегося на вершине горы Карачун, откуда был открыт обстрел позиции на дистанции в свыше полутора километров. На суде обвинение представило фотографии Маркива на фоне флага с нацистской символикой. Боец назвал этот флаг трофеем.

В момент гибели Миронова и Роккелли рядом с ними находился французский фоторепортер Вильям Рогелон, которому удалось выжить. Французский фотограф стал главным свидетелем в этом деле. По его словам, украинские военные вели прицельный огонь по журналистам, минометным обстрелом командовал Маркив. Судебный процесс осуществлялся при участии присяжных заседателей.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта идут по сей день.