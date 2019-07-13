Протестующие в Тбилиси вновь собрались у здания парламента

Тбилиси, 13 июля. В Тбилиси продолжаются акции протеста у здания парламента с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Протестующие уже привычно собрались у здания парламента. Некоторые из них развернули палатки, другие спасаются от дождя под плащами. Выступающие за отставку Гахарии пришли на митинг с флагом США.

В Грузии 20 июня начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

По факту разгона митинга было возбуждено дело. Следствие собирается выяснить, был ли факт превышения полномочий со стороны правоохранителей. Глава МВД, чьей отставки требуют митингующие, заявил, что покинет должность лишь в том случае, если расследование докажет, что полицейские и спецназ превысили полномочия.