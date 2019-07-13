Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вильнюса от фашистских захватчиков

Москва, 13 июля. Министерство обороны РФ к 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков открыло мультимедийный раздел с уникальными рассекреченными документами из своего архива. Как советские бойцы освобождали Вильнюс от гитлеровских оккупантов можно узнать из боевых донесений, фотографий и газетных вырезок.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, среди огромного количества опубликованных документов можно найти журнал боевых действий, приказ Верховного Главнокомандующего №111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы, фотоматериалы о паническом отступлении гитлеровцев.

В частности, из документов можно узнать, как 9 июля 1944 года фашисты пытались высадить в Вильнюсе парашютный десант. Однако красноармейцы не оставили врагу никакого шанса.

Освобождение города прошло стремительно, поэтому фашисты не успели уничтожить следы преступлений против гражданского населения. Стало известно о местечке под названием Панары в восьми километрах от Вильнюса. Фашисты называли это место «База», здесь было уничтожено более 200 тысяч человек за три года. В состав карательного отряда СД входили и местные жители-прибалты. В опубликованном акте названы их фамилии.

В проекте Минобороны РФ публикуются и наградные листы, которые в мельчайших подробностях раскрывают подвиги солдат и офицеров. К примеру, гвардии лейтенант медслужбы Г.П. Болонин со своими санитарами и десантниками на танках ворвался в Вильнюс и в уличных боях оказывал помощь раненым танкистам.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска. В разделе «Из Минска виделся Берлин» можно найти исторические приказы, директивы, донесения, газетные и наградные материалы о наступательной операции Красной армии. Материалы информируют о досрочном завершении операции, настрое советских военнослужащих и реакции жителей города на их появление.

В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны РФ опубликовало рассекреченные архивные документы о героической обороне Брестской крепости, передавал RT. На сайте ведомства представлены воспоминания участников защиты цитадели, фотокопии боевых донесений и разведсводок. Документы повествуют о неизвестных событиях обороны крепости, развенчивают многие мифы о ВОВ и являются важным свидетельством подвига советских воинов.