Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Латакия и Алеппо

Алеппо, 12 июля. Боевики обстреляли три населенных пункта в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки в нарушение режима прекращения боевых действий боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба провинции Латакия, Сабикия и города Алеппо одноименной провинции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на второй год после открытия въезда в Северный Дамаск была начата национальная волонтерская кампания для восстановления жизни в районах, пострадавших от терроризма, она проходит в сотрудничестве с рядом правительственных учреждений и общественных организаций. Команды добровольцев начали благоустраивать северный въезд в столицу по обеим сторонам шоссе.