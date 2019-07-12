ЛНР сегодня: Зеленский и Туск посетили Донбасс, участник ВОВ получил паспорт РФ

Луганск, 12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск посетили КПП «Станица Луганская» в Донбассе. Верховный суд ЛНР приговорил жителя Стаханова к 12 годам колонии за передачу ополченца агентам СБУ, ветеран Великой Отечественной войны 94 –летний Василий Трофименко из Луганска получил паспорт РФ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Зеленский и Туск посетили «Станицу Луганская»

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Дональд Туск посетили КПП «Станица Луганская» в Донбассе, где осмотрели разрушенный пролет моста. Во время визита на КПП Зеленский и Туск подошли к разрушенному мосту и оценили его состояние, находясь на подконтрольной украинским силовикам территории. На месте Зеленский пообщался с людьми и пообещал оперативно восстановить мост, если ЛНР уберет свои укрепления в данном районе.

В ЛНР в свою очередь заявили, что воспримут любые односторонние действия со стороны Киева по ремонту моста у Станицы Луганской, как акт агрессии. Об этом на текущей неделе в своем аккаунте в социальной сети Тwitter написал глава республики Леонид Пасечник. Он предложил Киеву обсудить этот вопрос в Минске 17 июля, там представители ЛНР озвучат свои предложения по данному вопросу. Пасечник напомнил, что мост республика может восстановить и своими и силами.

Предателя приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Стаханова к 12 годам лишения свободы за то, что он передал участника ополчения агентам Службы безопасности Украины. Следствием установлено, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами, по заданию которых обманным путем вывез на территорию подконтрольную ВС Украины своего товарища по ополчению, которого арестовали и осудили. За передачу СБУ жителя Республики он получил денежное вознаграждение в размере около 170 долларов.

Пасечник посетил Луганский кузнечный завод им. Станислава Монятовского

Глава ЛНР Леонид Пасечник с рабочей поездкой посетил одно из бюджетообразующих предприятий ЛНР частное акционерное общество Луганский центральный кузнечный завод имени Станислава Монятовского. Глава Республики ознакомился с производственным процессом на предприятии и пообщался с руководством и коллективом завода.

«Я посмотрел сегодня ваше производство, ваши рабочие места, ваш завод. Производство действительно уникально в своем роде. Я так понимаю, вашу продукцию берут и за границу, она востребована, она ликвидна, она не залеживается, и это радует», — отметил Пасечник.

94-летний ветеран из Луганска получил паспорт РФ

Ветеран Великой Отечественной войны 94 –летний Василий Трофименко из Луганска получил паспорт Российской Федерации. Единственный родной человек, который у него остался, — это внучка, проживающая в России. Ветеран заявил, что очень рад, что с внучкой они теперь, как и раньше, граждане одной страны. Ветеран поблагодарил всех, кто оказал ему помощь в сборе и оформлении документов, в том числе власти республики и МВД ЛНР.