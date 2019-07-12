Российские системы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу «Хмеймим»

Хмеймим, 12 июля. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата, при помощи которых боевики пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел в ночь на 12 июля. Боевики с территории Идлибской зоны деэскалации попытались атаковать базу «Хмеймим».

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — сообщили в Центре по примирению.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано. Российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Отметим, что это не первый инцидент, когда боевики пытаются напасть на российскую базу при помощи БПЛА. Так, 26 июня, с наступлением темного времени суток российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два беспилотника, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления.