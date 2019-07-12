«Новосибирские Мальдивы» закрыли от любителей селфи

Новосибирск, 12 июля. «Сибирская генерирующая компания» усилила меры безопасности на золоотвале новосибирской ТЭЦ-5, который получил популярность среди местных жителей и блогеров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В последние месяцы озеро при золоотвале на новосибирской ТЭЦ-5 стало местом притяжения для любителей эффектных фотографий из-за бирюзового цвета воды. Местные жители и блогеры охотно фотографируются на фоне бирюзового озера, которое в народе прозвали «Новосибирскими Мальдивами», передает Infox.ru.

«В связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект Новосибирской ТЭЦ-5 принято решение усилить меры безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СГК также добавили, что 12 июля на территории золоотвала появился пост круглосуточной охраны. Кроме того, район промышленного объекта будет патрулировать полиция, передает KP.Ru.

По словам директора ТЭЦ-5 Олега Зыкова, золоотвал является опасным промышленным объектом, поэтому там не могут присутствовать посторонние люди. Он также добавил, что вода и воздух над золоотвалом не представляют опасности для человеческого здоровья, передает телеканал «360».