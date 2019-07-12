Стали известны подробности ДТП в Абхазии, в котором погибла россиянка

Гагра, 12 июля. В ДТП с туристическим автобусом в абхазской Гагре погибли два человека: россиянка и местный житель, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

На данный момент личность погибшей россиянки устанавливается. Вторым погибшим стал местный житель, предположительно, сопровождающий туристической группы.

У пострадавших зафиксированы незначительные ушибы. После осмотра их отпустили.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что ДТП произошло в пятницу около 15.40 по местному времени (совпадает с московским). В автомобильном тоннеле столкнулись и разбились туристический микроавтобус Volkswagen Caravelle и легковой автомобиль Honda Fit.

В автобусе находились шесть россиян, включая восьмилетнего ребенка. Сообщалось о пяти пострадавших.