Соседов раскритиковал возвращение Ротару на сцену

Москва, 12 июля. Музыкальный эксперт Сергей Соседов резко отреагировал на возвращение певицы Софии Ротару на сцену. По его мнению, все песни 72-летняя артистка «давно отпела».

Напомним, перед небольшими гастролями в России, Белоруссии и на Украине, Ротару выступила на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Соседов считает, что это решение она приняла опрометчиво, потому что ей «больше нечего сказать публике».

На концертах, которые анонсировала Ротару, по мнению критика, она наверняка будет петь под фонограмму. Он пояснил, что она давно не пела в живую, кроме того, у нее серьезная проблема с легкими, от которой она страдает почти 50 лет. По словам Соседова, какое-то время врачи даже подозревали у нее туберкулез. Именно из-за проблем с дыхательной системой Ротару, по данным критика, постоянно живет в Крыму, но не афиширует этого после того, как полуостров воссоединился с РФ

«В других местах ей тяжело дышать», — объяснил Соседов.

«Прошелся» он и по новым песням Ротару. Композиции он назвал «неталантливыми, немузыкальными и нехитовыми». При этом Соседов с возмущением отметил, что на корпоративах Ротару поет за огромные деньги: стоимость 40-минутного выступления достигает 100 тыс. евро.

Эксперт считает, что «красная цена» ее выхода на сцену составляет не больше 50 тыс. евро, но бизнесмены готовы платить в два раза больше.